2019/11/30 | 19:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

صرح عضو مجلس النواب العراقي عن كوتا الشبك قصي عباس الشبكي، اليوم السبت، ان المرجعية الرشيدة في النجف الاشرف كانت ومازالت وستبقى صمام

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