عمان يفوز على الكويت ويشعل المنافسة بالمجموعة الثانية في خليجي 24

2019/11/30 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

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أشعل منتخب سلطنة عمان، السبت، المنافسة في المجموعة الثانية بالبطولة بعد الفوز على الكو...





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