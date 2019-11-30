ذي قار تشهد استقرارا امنيا

2019/11/30 | 19:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان " مدينة الناصريه تشهد استقرارا امنيا وابتعاد المتظاهرين عن مقر قيادة الشرطه بعد تدخل ابناء المحافظة السلميين

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