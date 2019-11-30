النجف الاشرف تشهد استقرارا امنيا

2019/11/30 | 19:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف ،اليوم السبت، استقرار الوضع الامني في محافظة النجف الاشرف.

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