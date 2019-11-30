2019/11/30 | 19:58 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد .. أب عراقى يرثى أبنه أحد ضحايا تظاهرات الناصرية بكلمات مؤثرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/30 | 19:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. أب عراقى يرثى أبنه أحد ضحايا تظاهرات الناصرية بكلمات مؤثرة) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. أب عراقى يرثى أبنه أحد ضحايا تظاهرات الناصرية بكلمات مؤثرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).