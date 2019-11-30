2019/11/30 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (الزمان) تعلن الحداد على ارواح شهداء تظاهرات الناصرية والنجف وبقية المناطق الهاشمي لـ (الزمان) : لا رغبة سياسية بإحتواء الموقف والأوضاع تتجه نحو التأزم ناشطون يجددون المطالب بوطن خال من الفساد والمحاصصة والطائفية بغداد – قصي منذر اوقد مواطنو محافظات عدة الشموع ترحما على شهداء العراق ولا سيما في محافظتي ذي قار والنجف اللتين شهدتا […]

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