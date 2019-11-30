2019/11/30 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي : إستقالتي مهمة لتهدئة الأوضاع البارزاني يؤيّد أي خطوة تسهم بحل الأزمة وتمنع الفوضى بغداد – عبد اللطيف الموسوي اربيل – فريد حسن ايد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني اي خطوة تسهم بحل الازمة الراهنة التي تشهدها البلاد وتمنع محاولات الانهيار او الفوضى .وقال البارزاني في بيان امس (نتابع باهتمام التطورات […]

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