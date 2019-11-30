الأنواء : الأجواء غائمة مصحوبة بأمطار وعواصف


الأنواء : الأجواء غائمة مصحوبة بأمطار وعواصف
2019/11/30 | 20:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنواء : الأجواء غائمة مصحوبة بأمطار وعواصف بغداد – الزمان توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون الطقس اليوم الاحد غائما مصحوبا بأمطار وعواصف رعدية .

وقالت الهيئة في بيان امس ان (طقس اليوم الاحد في المناطق كافة غائم الى غائم جزئي وستشهد المنطقتان الوسطى والجنوبية تساقط امطار خفيفة مصحوبة […]

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