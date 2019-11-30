2019/11/30 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء : الأجواء غائمة مصحوبة بأمطار وعواصف بغداد – الزمان توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون الطقس اليوم الاحد غائما مصحوبا بأمطار وعواصف رعدية .وقالت الهيئة في بيان امس ان (طقس اليوم الاحد في المناطق كافة غائم الى غائم جزئي وستشهد المنطقتان الوسطى والجنوبية تساقط امطار خفيفة مصحوبة […]

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