ميزوا صفوفكم واطردوا الادوات

2019/11/30 | 20:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأفت الياسر

مهمة الادوات الان هي خلق فوضى في المعايير، وانتفاضة ضد الوعي والمنطق!

انتفاضة ضد كل شيء مألوف، ضد الرموز والمقدسات، ضد الاعراف والقيم الاجتماعية، ليصلوا

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