مؤقتًا.. المنتخب العماني يتصدر مجموعته بعد فوزه على الكويت في البطولة الخليجية

2019/11/30 | 20:02 - المصدر: العهد نيوز

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حقق منتخب عٌمان لكرة القدم، مساء اليوم السبت، فوزًا بهدفين لهدف على نظيره الكويتي، في مباراة الجولة الثانية في خليجي 24.

وأفتتح المنتخب العماني

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