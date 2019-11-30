علاء عبد الزهرة يستعيد ألقه وينال جائزة الأفضل في مباراتنا مع الإمارات

2019/11/30 | 20:04 - المصدر: الصباح

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الدوحة/ وفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

ارتقى منتخبنا الوطني بكرة القدم الى صدارة المجموعة الاولى جامعا ست نقاط وبلغ نصف النهائي قبل الدور الاخير من بطولة كاس الخليج العربي 24 وحل العنابي القطري في المرتبة الثانية بثلاث نقاط بفارق الاهداف عن نظيره الاماراتي الذي يمتلك الرصيد نفسه وجاء الفريق اليمني في اخر الترتيب بجعبة فارغة من النقاط والاهداف ويتطلع اسود الرافدين الى اتمام مهمتهم على اكمل وجه والتغلب على منافسه الاخير في لقاء يوم غد الاثنين .



صراع البطاقة الثانية في المجموعة الاولى سيكون على اشده في مباراة غد بين منتخب قطر الذي مزق الشباك اليمنية ست مرات والابيض الاماراتي وسيلعب العنابي بفرصتين تضمنان له الانتقال للدور نصف النهائي وهما الفوز او التعادل وذلك لافضليته بالنسبة لحصيلته التهديفية التي بلغت سبعة اهداف ودخلت مرماه كرتان عراقيتان ويتطلب من الاماراتيين جهد كبير لانتزاع نتيجة الفوز فقط.تدريبات منتخبنا تسير على وفق ما رسمه الملاك الفني بقيادة كاتانيتش ويسعى الى تجريب لاعبين اخرين امام اليمن لاراحة التشكيلة الاساسية والاعتماد على الشباب لتحقيق نتيجة جيدة وكسب عناصر تنفعه في الادوار المقبلة وركز في تدريباته على كيفية تصحيح الاخطاء الفنية والمناورة في الميدان والاستفادة من تجربتي المباراتين السابقتين ولاسيما في الشوط الثاني بعد تراجع الاداء والجهد البدني .

المباراة رقم 19 مع الكرة اليمنية

ستكون المباراة المقبلة يوم غد امام اليمن رقم 19 في تاريخ اللقاءات بين المنتخبين وكانت الغلبة فيها لكرتنا في 16 مباراة وفازت اليمن مرة واحدة وتعادل الفريقان مرة واحدة وسجل لاعبونا 49 هدفا ودخلت مرمانا 10 كرات

كريم صدام : بطولات الخليج مهدت لعلاقات اجتماعية مع نجوم المنتخبات

اللاعب الدولي السابق كريم صدام تحدث لموفدي الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية عن ثمار المشاركة في البطولات الخليجية قائلا: شاركت في نسخة واحدة في الدورة الثامنة التي اقيمت في البحرين عام 1986 بفريق باء الذي ضم الصف الثاني من لاعبي كرتنا نتيجة تفرغ المنتخب الاول حينها للاستعداد لمونديال المكسيك .

واضاف صدام ان التشكيلة المختارة لهذه المهمة ضمت باسم قاسم قائد الفريق ورحيم حميد واسماء من دورينا تحت اشراف المدرب البرازيلي زاماريو وخسرنا امام الكويت بهدف دون رد ومع السعودية بهدفين لهدف والتعادل مع سلطنة عمان 3 مقابل 3 سجلها لفريقنا رحيم حميد ومع الامارات 1/ 1 وفي الافتتاح تعادلنا امام البحرين بنفس النتيجة .

واوضح ان كل المنتخبات كانت تسكن في فندق واحد وتطورت علاقاتنا مع لاعبي الخليج وتبادلنا الهدايا معهم ودعوناهم لزيارة بلدنا وتشرفت بحضور عدد من لاعبي الكويت في دارنا السكنية في مدينة الصدر واقمت لهم وليمة غداء ضمت 7 من تشكيلة الازرق من بينهم عبد العزيز حسن وعادل عباس وغاب عنها مؤيد الحداد ولكن بعد احداث اب 1990 انقطع حبل الوصل وعاد مجددا في الاعوام الاخيرة وتطرق الى علاقاته مع السعودي فهد الهريفي وماجد عبد الله ولا ينسى زيارات الشيخ فهد الاحمد لوفد العراق واحاديثه مع لاعبينا.

ويتذكر كريم صدام بفرح غامر هدفه في مرمى الامارات الذي نقلنا الى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم في العام 1986 في المكسيك وتغلبنا في اخر المطاف على المنتخب السوري بثلاثية مقابل هدف وعبر عن سعادته بتواجده في النسخة الرابعة والعشرين من البطولة الخليجية عبر وفد وزارة الشباب والرياضة الذي ضم العديد من نجوم اللعبة وشخصيات رياضية مختلفة .

نجوم الكويت يغادرون أروقة البطولة

عاد نجوم المنتخبات الكويتية في عصرها الذهبي الى بلدهم بعد حضورهم فعاليات النسخة الحالية بدعوة من اللجنة المنظمة وضم الوفد 16 لاعبا هم جاسم يعقوب وحمد بوحمد ورضا معرفي وابراهيم الدريهم واحمد الطرابلسي وصالح عصفور وسعود بوحمد وجمال يعقوب وعبد الله معيوف وبدر بوعباس وسامي الحشاش ويوسف سويد ووليد الجاسم وجاسم بهمن وسعد الحوطي وبقي منهم عبد العزيز العنبري فقط محللا في برنامج المجلس القطري ويواصل رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم تواجده مع الازرق .

الافراح العراقية في الدوحة

عمت الافراح العراقية الدوحة وطافت الجماهير المحتشدة ملعب خليفة والشوارع المحيطة به وهي تحمل الاعلام العراقية وتنشد الاغاني الوطنية بعد المباراة مباشرة اثر اجتياز منتخبنا منافسه العنيد نظيره الاماراتي بهدفين نظيفين كانت قابلة للزيادة في كل وقت من اوقات المباراة التي لعبت ضمن الجولة الثانية للمجموعة الاولى لبطولة خليجي 24 ليضمن تأهله الى الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراتنا الاخيرة في المجموعة مع المنتخب اليمني الذي تعرض لخسارة قاسية للغاية امام فريق البلد المضيف في المباراة التي اعقبت مواجهتنا .

عبد الخالق مسعود: نهدي الفوز لجماهيرنا المحتشدة في ساحة التحرير

ابدى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود سعادته بالفوز المهم الذي حققه منتخبنا الوطني على نظيره الاماراتي في الجولة الثانية للأدوار التمهيدية لبطولة خليجي 24 مشيرا الى ان منتخبنا اصبح اول المتأهلين الى الدور الثاني فارضا نفسه بقوة كأحد الفرق المتميزة في هذه البطولة مؤكدا ان الامارات منتخب قوي ومنظم يصعب قهره لكن لاعبينا قدموا مباراة كبيرة وسيطروا على مجريات اللقاء منذ انطلاقته الاولى فارضين اسلوبهم .

واشار عبد الخالق لوفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية الى ان هذا الانتصار والتأهل المبكر هدية للشعب العراقي الجريح الذي يعاني الامرين في هذه الظروف الصعبة ويكفي اننا نثرنا الفرح في كل زاوية عراقية رغم الجراح التي يعاني منها شعبنا والتي باتت معروفة للجميع .

وقال: اعد الجميع بان يواصل منتخبنا رحلته الناجحة في هذه البطولة وان يواصل لاعبونا تسجيل الاهداف والفوز وتحقيق الانتصارات للوصول الى ابعد مدى لإفراح جماهيرنا التي تستحق الفرح.

ووعد مسعود بمواصلة دعم اللاعبين وتقديم مكافآت الفوز لهم كما حصل بعد الفوز على ايران والتعادل مع البحرين والفوز على قطر مشيرا الى ان لاعبينا يستحقون الكثير وان المكافآت هي تعبير عن امتنان الجمهور لهم..



وسنكون معهم من اجل تحقيق احلام جماهيرنا في احراز اللقب الخليجي الغائب عن خزائننا منذ اكثر من اربعين عاما .

وقدم عبد الخالق مسعود شكره وتقديره للجمهور العراقي المتواجد بكثافة في ملاعب الدوحة مثلما شكر الاتحادات الخليجية التي وقفت مع اتحاده وساندت ملفه في استضافة خليجي 25 وسنعمل المستحيل من اجل الوصول الى ضفة الامان التي نتمناها جميعا .

رحيم حميد: الجهاز التدريبي متعاون

لم يخف مساعد المدرب رحيم حميد غبطته بالفوز الثاني الذي تحقق لمنتخبنا في مباراته الثانية في خليجي 24 بعد عرض مميز واسلوب خاص طبقه اللاعبون اثناء المباراة.



واشار حميد الى ان هناك تعاونا بين الجهاز التدريبي وان المدرب الاول كاتانيتش يستمع للمساعدين ويناقشهم حول اسلوب اللعب والتبديل لكن يبقى الراي الاول والاخير له وان ما قيل حول دكتاتورية المدرب لا اساس له لانه سهل التعامل ومتعاون مع الجميع .

عبد الزهرة: المهم إسعاد الجمهور

استعاد لاعب منتخبنا الوطني علاء عبد الزهرة ثقته بقدراته ونجح في الاعلان عن اسمه من جديد بعد غياب غير قصير عن التشكيلة الوطنية ليقدم في مباراتنا امام الامارات مستوى متميزا ليس بسبب الهدف الجميل الذي سجله بل لاجادته قيادة الفريق داخل الملعب والمستوى العالي الذي قدمه وتعاونه المثمر مع زملائه الامر الذي قاده للحصول على لقب افضل لاعب في المباراة ..ووصف عبد الزهرة الجائزة بانها حافز له في المباريات القادمة وانها ليست مهمة بالنسبة له بل المهم ان يفوز المنتخب ويسعد جماهيره ..

سلامات لسعد ناطق

اجرى مدافع منتخبنا الوطني سعد ناطق يوم امس عملية جراحية بمستشفى حمد بعد تعرضه لاصابة بليغة في انفه اثر الالتحام القوي مع لاعب الامارات احمد خليل في الدقائق الاخيرة من مباراة منتخبنا مع الامارات مما ادى لاستبداله باللاعب ميثم جبار ..ومن المؤمل ان يغيب ناطق عن مباريات المنتخب في البطولة بعد ان شخص الطبيب المعالج وجود ثلاثة كسور في انفه ويحتاج للراحة فترة غير قصيرة

لأول مرة في بطولات الخليج

باتت ركلة الجزاء التي احتسبها حكم اللقاء في مباراتنا مع الامارات هي الاولى في بطولات الخليج التي تحتسب اثر الرجوع الى (الفار) الذي يستخدم لاول مرة في خليجي 24 حيث اضطر الحكم البلجيكي للعودة الى الجهاز واستخدام هذه التقنية للتأكد من صحة الخشونة التي مارسها اللاعب الاماراتي خليفة الحمداوي ضد احد لاعبينا ليحتسب ركلة جزاء صحيحة في الدقيقة 81 لكن علي عدنان اضاع الركلة بتسديد الكرة بيدي الحارس الاماراتي .

الجمهور العراقي له فعل السحر

نال الجمهور العراقي الحاضر بكثافة في منافسات بطولة خليجي 24 تعاطف الجماهير الاخرى الموجودة في الدوحة على اساس الظروف الصعبة التي مر بها بلدنا ووجود هذا العدد من المشجعين رغم تلك الظروف..واشاد الكثير من المحللين والنقاد في تصريحاتهم التلفزيونية والاعلامية الاخرى بالروحية العالية للجمهور العراقي الذي حضر باعداد كثيرة للوقوف خلف المنتخب وتشجيعه النظيف وروحه المعنوية الكبيرة ..

واشادت الصحف القطرية الصادرة يوم امس بالجمهور العراقي ووصفته بانه ملح البطولة وان له تاثير السحر على منتخبه .

غياب ناطق

اجرى منتخبنا الوطني امس وحدة تدريبية بقيادة المدرب كاتانيتش بحضور جميع اللاعبين باستثناء المدافع سعد ناطق الذي تعرض الى اصابة خطيرة في مباراة الامارات ادت الى كسر مضاعف في الانف، وسيغيب عن مباراة اليمن التي تقام غدا الاثنين، وشملت الوحدة التدريبية تمارين الاستشفاء والتمطية للاعبين الذين خاضوا مباراة الامارات، والقسم الاخر من اللاعبين تم التركيز على تطبيق الواجبات التكتيكية في الشقين الدفاعي والهجومي وتمارين الاستحواذ والقيام بالضغط على المنافس، مع التشديد على سرعة الانتقال والتمرير في الثلث الوسطي والابتعاد عن الاحتفاظ الزائد بالكرة والبطء في عملية التحضير الهجومي.

كاتانيتش ركز على التنظيم الدفاعي وعمل التغطية واغلاق المساحات، وتفعيل الاطراف في حال حيازة الكرة، وتضمنت الوحدة التدريبية تمارين خاصة لحراس المرمى طبقها بروعة وابداع محمد حميد وجلال حسن وفهد طالب مع تأشير بعض الحالات من قبل مدرب حراس المرمى.

روحية عالية

ادى لاعبو منتخبنا التمارين بهمة عالية ،ورغبة لتحقيق الفوز على اليمن بمواجهة الغد في اطار الجولة الثالثة، ولم تؤشر اصابات عند اللاعبين تقلق الجهاز الفني ،تمنعهم من تكملة المشوار، والجهاز الطبي يتعامل بصورة جيدة مع كل اصابة، وقد اعلن ان اصابة اللاعب سعد ناطق في منطقة الانف تحتاج الى الراحة وعدم المجازفة في الزج به في المباراة المقبلة، اما بقية اللاعبين فانهم جاهزون لخوض مباراة اليمن .

حسين علي يساند الأسود

تواجد لاعب منتخبنا الوطني المصاب حسين علي في مباراة الامارات على المدرجات، وساند زملاءه اللاعبين وحثهم على تحقيق الانتصار الثمين.

وقال حسين: ان تواجدي في المباريات بخليجي 24 لتقديم الدعم المعنوي للاعبين ، واشعر بالسعادة الغامرة للفوز على منتخبي قطر والامارات الذي اسهم بتصدر منتخبنا لمجموعته .

واضاف: ينتابني شعور بالحزن لعدم اشتراكي مع الاسود في خليجي 24 لاسيما اني احتفظ بذكريات رائعة عن خليجي 23 التي قدمت فيها مستويات فنية مميزة جعلتني من افضل اللاعبين فيها، ورغم غيابي فان البركة بنجوم اسود الرافدين لمواصلة مشوار النجاح حتى المباراة النهائية.

جلال حسن : حسمنا التأهل

اكد حارس مرمى منتخبنا جلال حسن ان الاسود حسموا التأهل الى نصف النهائي بفوزه على منتخب الامارات بهدفين دون رد.

وقال جلال: ان المنتخب استحق التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على المنافسين الاصعب قطر والامارات الذي جاء عن جدارة واستحقاق واداء فني مميز.

واشار الى ان المنتخب الاماراتي لم يكن منافسا سهلا ودخل المباراة بطموح الفوز ليتجنب الدخول في عنق الزجاجة وحصر تأهله بالفوز على المنتخب القطري المضيف، ولكن لاعبينا استثمروا النتيجة من الشوط الاول وانتزعوا الفوز.

واوضح ان اللاعبين مطالبون بالتركيز في مباراة الغد امام اليمن لتحقيق النقاط الكاملة لأنها ستكون الدافع القوي لمواصلة المشوار ونسعى الى تقديم كأس خليجي مميز ،هدية لتضميد جراح شعبنا الغالي وفرصة لإسعادهم وبالتالي علينا الاصرار على احراز اللقب والابتعاد عن التشتت.

فتاح نصيف: سعداء بالصدارة

قال نجم الكرة العراقية السابق الحارس فتاح نصيف ان الفوز على الامارات جاء بالوقت المناسب واكبر رد على المشككين بان تخطي العنابي جاء بالحظ، ولكن بعد مباراة الامارات تغيرت الكثير من الامور، واصبح العديد يرشح منتخبنا للمباراة النهائية، ونشعر بالسعادة لصدارة اسود الرافدين لمجموعته.

واضاف: نطمح في مباراة اليمن ان يستمر اداء منتخبنا بالتصاعد وتحقيق الفوز، لان مواصلة تحقيق الانتصارات لها مردودات طيبة على مستقبل المنتخب بمشواره المقبل في البطولة.

واشار فتاح الى ان التأهل الى الدور الثاني تم حسمه ويتطلب من المدرب كاتانيتش ان يبادر الى العمل بمداورة اللاعبين ومنح الفرصة، للذين لم يشاركوا امام الامارات بخوض لقاء اليمن، تلك الخطوة تهدف الى اراحة اللاعبين بعد المجهود الوفير الذي قدموه.

وعن تنظيم العراق لخليجي 25 ومدى قدرته على النجاح اجاب: العراق يمتلك المؤهلات لانجاح البطولة بتوفر البنى التحتية الرائعة التي يشيد بها الاصدقاء والاشقاء، اذ سبق له ان نجح بامتياز في تضييف بطولتي غرب اسيا والصداقة.

واوضح على اتحاد الكرة ان يعمل ورشة متكاملة تجمع كل المؤسسات المتمثلة بالجهات الحكومية الراعية للقطاع الرياضي وهي وزارة الشباب واللجنة الأولمبية والوزارات الاخرى الداعمة من اجل التخطيط المبكر، والعراق بلد مضياف ويعشق الرياضة وستكون خليجي 25 في البصرة استثنائية لاسيما بعد اكمال الفنادق الخاصة بالمدينة الرياضية.

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