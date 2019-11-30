حسين سعيد لـ {الصباح»: منتخبنا أبرز المرشحين لنيل اللقب

2019/11/30 | 20:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدوحة/ بلال زكي

أكد نجم الكرة العراقية ورئيس اتحاد الكرة السابق حسين سعيد ان منتخبنا الوطني فرض نفسه كأحد أبرز المرشحين لنيل لقب خليجي 24 المتواصلة فعالياتها في العاصمة القطرية وتستمر حتى الثامن من الشهر الحالي، مطالبا الاتحاد الخليجي باحتساب أهدافه الخمسة الملغاة في نسخة 1982 على خلفية انسحاب منتخبنا آنذاك واهداء لقب البطولة لمنتخب الكويت الشقيق.

وقال سعيد في تصريح خص به موفد «الصباح»: ان منتخبنا يلعب بواقعية وبات يعرف كيفية الخروج من المباريات بالعلامة الكاملة برغم وجود بعض المؤشرات والملاحظات على اداء بعض اللاعبين والجهاز الفني، مبينا ان الفوز على العنابي القطري بطل اسيا وصاحب الضيافة منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة وفرض نفسه كأحد أبرز المرشحين لنيل لقب البطولة الحالية.

واشار الى ان الجهاز الفني بقيادة السلوفيني سيتريشكو كاتانيتش أمامه فرصة جيدة لاراحة بعض العناصر المهمة في لقاء الغد أمام اليمن وهو ما سيمنحنا الأفضلية في لقاء الدور نصف النهائي، منوها الى ان منتخبنا في حال ظهر بالمستوى نفسه الذي قدمه خلال الجولتين الأولى والثانية فانه قادر على اجتياز عقبة أي منافس في الدور المقبل وبلوغ المباراة النهائية.

واضاف ان لقب البطولة الحالية قريب جدا من العراق شرط الاهتمام ومعالجة بعض الجزئيات البسيطة التي تحدث لاسيما في الخط الخلفي، فضلا عن تعزيز الشق الهجومي عبر منح الفرصة للاعبي الطرف بالتواجد أكثر في المناطق الأمامية.

وبشأن الجدل الدائر حول عدد أهدافه الرسمية في بطولات الخليج اوضح سعيد ان الاتحاد الخليجي لكرة القدم مطالب باحتساب أهدافه الخمسة الملغاة التي أحرزها في بطولة الامارات خلال العام 1982 قبل الانسحاب واهداء لقب البطولة للمنتخب الكويتي.

وأوضح انه سجل خلال تلك البطولة هدف الفوز في المباراة الأولى أمام الأبيض الإماراتي، اعقبها باحراز هدف آخر في شباك سلطنة عمان، وتكرر الأمر في المواجهة أمام الأخضر السعودي التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكلا المنتخبين، ثم اضاف هدفين آخرين في شباك الحارس البحريني حمود سلطان، ولم يتبق سوى مباراتين أمام قطر والكويت وكانت حظوظ منتخبنا عالية جدا في نيل اللقب كونه متصدرا وبفارق جيد أمام أقرب منافسيه قبل ان يتم تبليغ الوفد بالانسحاب واهداء اللقب للمنتخب الكويتي الشقيق.

واشار الى انه يعد عميد هدافي بطولات الخليج على مر التاريخ في حال تمت اضافة أهدافه الخمسة الملغاة من النسخة السادسة للمسابقة، لاسيما انه يقف ثالثا حاليا برصيد 16 هدفا بفارق هدفين عن الكويتي جاسم يعقوب.

تجدر الاشارة الى ان النجم الكروي حسين سعيد هو صاحب أعلى سجل تهديفي في بطولة الخليج باحرازه عشرة أهداف في النسخة الخامسة التي اقيمت بالعام 1979.

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