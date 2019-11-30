منتخب شباب العراق يعادل عمان بالوقت القاتل ويتأهل لنهائيات آسيا

2019/11/30 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أشعل منتخب سلطنة عمان، السبت، المنافسة في المجموعة الثانية بالبطولة بعد الفوز على الكويت 2- 1، في لقاء جرى على ملعب عبدالله بن خليفة، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة ببطولة كأس الخليج العربي ال

بغداد اليوم/ خاص

كشف مصدر مقرب من منتخب العراق بكرة القدم المشارك في خليجي 24 بالدوحة اليوم السبت، (30 تشرين الثاني، 2019)،الانباء التي افادت على موافقة الاسماعيلي المصري بالحاق همام طارق بالمنتخب في الدوحة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)

بغداد اليوم - متابعة

حقق فريق ريال مدريد، السبت، الفوز على الافيس 2-1، ليفض شراكة الصدارة مع منافسه التقليدي برشلونة، في لقاء جرى على ملعب مينديزوروزا، في إطار الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني الممتاز.

مع انطلاق صافرة البداية وا

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