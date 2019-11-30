لجنة تعديل الدستور تكشف لواع اهم المواد التي ستعدل وتحدد موعد تقديمها

2019/11/30 | 20:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة تعديل الدستور اليوم السبت، عن اهم المواد التي ستم تعديلها في الدستور فيما حددت موعد تقديم التعديلات الى البرلمان

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