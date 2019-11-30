رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يستقيل رسميا من منصبه

2019/11/30 | 20:09 - المصدر: فرانس 24

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قدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي السبت استقالته رسميا أمام البرلمان على خلفية احتجاجات حاشدة تشهدها البلاد منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول راح ضحيتها أكثر من 400 متظاهر.



وفي كلمة ألقاها عبد المهدي أمام البرلمان، دافع رئيس الوزراء عن حكومته معددا الإنجازات التي حققتها.



وأثار خطاب عبد المهدي غضب الشارع، حيث أشار المتظاهرون إلى عدم تطرق عبد المهدي إلى الموضوع الأهم وهو أسباب وقوع ضحايا بين المتظاهرين السلميين.

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