شرطة اربيل تصدر توضيحا حول حادث دهس

2019/11/30 | 20:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل ، اليوم السبت، ان المقطع المصور الذي نشر خلال الايام الماضية مقطع قديم يعود لشهر حزيران الماضي، منوها الى المدعي قد سحب الدعوى الخاصة بالمقطع واغلقت المحكمة الملف الخاص به.

وجاء في بيان لاعلام المديرية ورد لشفق نيوز، انه بعد انتشر في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة قامت شرطة اربيل بالمتابعة التحقيق فيها فظهر ان المقطع يعود لتاريخ 14 حزيران 2019 وبعدها قام المدعي في حي عنكاوه بتسجيل دعوة قانونية، مستدركا انه في 24 تشرين الاول الماضي سحب المدعي دعوته فقامت المحكمة باغلاق الملف وانتهت القضية.

ولم يوضح البيان ما الذي احتواه المقطع المصور ولا الجهة المدعية.

يشار الى ان مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع فيديوية تظهر فيه قيام عجلة نوع "نيسان باترول" بدهس شخص في منطقة عينكاوا.

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