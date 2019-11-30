تحالف الفتح: الكتل السياسية لم تتداول أية أسماء لتولي منصب رئيس الوزراء

2019/11/30 | 20:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف الفتح، أن الكتل السياسية لم تتداول أية أسماء لتولي منصب رئيس الوزراء بدلا عن رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي الذي يعتزم تقديم استقالته لمجلس النواب يوم غد الأحد.

وقال النائب عن التحالف محمد كريم في تصريح، إن الحكومة ستصبح اعتبارا من يوم الأحد تصريف أعمال يومية كونها قدمت استقالتها لمجلس النواب، لافتا إلى أن الكتل السياسية جادة بالإسراع في اختيار بديل يحظى بقبول الشارع والكتل السياسية.

وأضاف أن جلسة يوم الأحد سيتم خلالها الموافقة على استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مبينا أن تحالف الفتح سيقدم تنازلات للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة دون تأخيرها وتعطيل العملية السياسية.

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