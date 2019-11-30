الإسماعيلي المصري: همام طارق لم يتمرد

2019/11/30 | 20:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

كشف الإسماعيلي حقيقة تمرد نجمه العراقي همام طارق، في ظل رغبته في المشاركة مع أسود الرافدين بخليجي 24.

وكان همام طارق قد كرر طلبه بالانضمام لمنتخب بلاده عقب مباراة الاتحاد السكندري، وخرجت أنباء عن تمرد اللاعب.

وأكد صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي في تصريحات صحفية أن كل ما تردد عن تمرد همام طارق وتهديده بعدم خوض لقاء الاتحاد السكندري لا أساس له من الصحة.

وأضاف أنه سينقل رغبة اللاعب للمدير الفني للفريق ميودراج يسيتش وإبراهيم عثمان رئيس النادي.

وتأهل منتخب العراق لنصف نهائي بطولة خليجي 24 بعدما حصد 6 نقاط من فوزين متتاليين على اليمن والإمارات.

ورفضت اللجنة المنظمة لخليجي ٢٤ انضمام طارق لتشكيلة المنتخب الوطني لعدم تسجيله في الكشوفات

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