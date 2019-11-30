2019/11/30 | 20:31 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلان عطلة في مناطق باقليم كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/30 | 20:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان عطلة في مناطق باقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان عطلة في مناطق باقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).