2019/11/30 | 20:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هولاء الأولاد ماتوا جيداً …ماتوا بكل قوتهموسيستمرون هكذا ..



موتى للأبدحتى عندما تأتي القيامة : لن ينهضوا من قبورهم

عندما يُنفخ في البوق ..وستحتار الملائكة بهم ويجربون معهم كل الطرق ليعودوا للحياة مرة أخرى ولكنهم لن يفعلواسيبقى هولاء الأولاد موتى للأبد ..إلا اذا ..عُزف لهم ببوق القيامة : النشيد الوطني

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