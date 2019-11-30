العقل أم القلب.. أيهما أفضل لاتخاذ القرارات المصيرية؟

2019/11/30 | 20:33 - المصدر: العهد نيوز

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يحتار الناس كثيرا حين يتخذون قرارات بقضايا مصيرية في الحياة مثل الوظيفة والزواج، فيحسبون الأمر إما بالمنطق والعقل، أو أنهم ينصاعون إلى ما

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