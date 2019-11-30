كربلاء تعلن الحداد 3 ايام وتربيتها تعطل دوامها لايام الاحد والاثنين والثلاثاء

2019/11/30 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت محافظة كربلاء، السبت 30 تشرين الثاني 2019، الحداد الرسمي في المحافظة لمدة 3 ايام، فيما عطلت تربية كربلاء دوامها لايام الاحد والاثنين والثلاثاء المقبلين.

وقال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، في بيان "نعلن الحداد الرسمي وتنكيس الرايات لثلاثة ايام في المحافظة حدادا على ارواح شهداء التظاهرات في العراق الجريح".

وأضاف، ان "الحداد سيبدأ من يوم غد الاحد ويكون اليوم الاول من الحداد هو عطلة محلية لكافة دوائر المحافظة عدا الدوائر الامنية والخدمي تربية كربلاء تعطل دوام كوادرها وموظفيها لثلاثة ايام حداداً على أرواح الشهداء".

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للتربية في كربلاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في كافة مدارس المحافظة وأقسام المديرية لثلاثة ايام ابتداءً من يوم غد الأحد، حداداً على ارواح الشهداء الذين سقطوا في اليومين الماضيين في محافظاتنا العراقية لا سيما الناصرية والنجف.

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أعلن مركز الاعلام الرقمي، السبت 30 تشرين الثاني 2019، أن شركة فيس بوك كافئة شاباً عراقياً ابلغ عن ثغرة خطيرة.

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أعلن محافظ ميسان، علي لازم الدواي، السبت (30 تشرين الثاني، 2019) الحداد الرسمي على ارواح شهداء التظاهرات لـ 3 أيام.

وذكر بيان أورده المكتب الإعلامي، لمحافظ ميسان، ان الأخير "أعلن الحداد الرسمي ثلاثة أيام على أرواح ال

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أعلنت محافظة بابل، السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد وإعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء التظاهرات لمدة ثلاثة أيام.

وذكر محافظ بابل كرار العبادي في بيان انه "لتـلك الأرواح التـي ارتقـت الـى الجنـان، والتـي ضـحت مـن

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