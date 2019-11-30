الصدر يتبرأ ممن يحرقون ويعمدون الحرق في النجف الاشرف {موسع}

2019/11/30 | 20:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تبرأ زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، ممن يحرقون ويعمدون الحرق في النجف الاشرف، على خلفية الاحداث التي شهدتها المحافظة.

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