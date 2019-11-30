استقالة عبد المهدي .. الأسباب والنتائج

2019/11/30 | 20:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقالته الى البرلمان التزاما بتوجيهات المرجعية الدينية....

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