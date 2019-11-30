المتظاهرون: استقالة عبد المهدي لا تكفي وسنواصل حتى تنحية الفاسدين واحالتهم الى القضاء

2019/11/30 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد توقيعه عليها بغداد – الصباح الجديد: وافق مجلس الوزراء امس على استقالة الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي عن تحالف سائرون ومدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي، فيما أوردت انباء توقيع عادل عبدالمهدي والوزراء على استقالة الحكومة.وقدم الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي عن تحالف سائرون، استقالته من منصبه بعد ساعات على ...

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