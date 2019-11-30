حقوق الانسان: جرائم القتل ضد المتظاهرين “لا تسقط بالتقادم” والحصانة لا تنفع المتورطين

2019/11/30 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس السبت، أن “جرائم القتل” المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين “لا تسقط بالتقادم”، معتبرةً أن حصانة أي متورط “لا تضمن له الإفلات من العقاب”.وجاء في بيان للمفوضية “تؤكد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون منذ بداية انطلاق التظاهرات ...

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