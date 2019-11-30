الانبار وديالى والموصل وصلاح الدين تساند احتجاجات بغداد ومحافظات الوسط والجنوب

2019/11/30 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد التطورات الدامية في الناصرية والنجف بغداد ـ الصباح الجديد: نظم آلاف العراقيين في محافظات شمال وغرب البلاد ذات الغالبية السنية وقفات داعمة للاحتجاجات في محافظات الجنوب.يأتي ذلك بعد التطورات الدامية بالناصرية والتجف، التي سيناقشها مجلس النواب اليوم الأحد في جلسة خاصة، استبقها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالإعلان عن نيته الاستقالة.وقد احتشد ...

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