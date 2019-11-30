2019/11/30 | 21:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنظيم 'داعش' يتبنى حادث الطعن في لندن) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنظيم 'داعش' يتبنى حادث الطعن في لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).