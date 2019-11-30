2019/11/30 | 21:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

ثمنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم السبت، دور العشائر في مساندة القوات الأمنية ومسك السيطرات الخارجية ومداخل المحافظة، لمنع دخول من وصفتهم بالمغرضين من خارجها.

وذكر بيادة للقيادة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أنها " تثمن دور العشائر وموقفهم الكبير في مساندة القوات الامنية لمسك السيطرات الخارجية ومداخل المحافظة لمنع دخول المغرضين من خارج محافظتنا".





وأضاف "نعاهدكم ان نكون عند حسن ظنكم ونثبت لكم قدرتنا بمساعدتكم للحفاظ على امن المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشائر ذي قار تحمي مداخل المحافظة لمنع دخول المغرضين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشائر ذي قار تحمي مداخل المحافظة لمنع دخول المغرضين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).