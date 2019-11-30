2019/11/30 | 21:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوا مصوراً يظهر إجابات لمواطنين على سؤال: ماذا يعني لك العراق؟.وأظهر الفيديو، عددا من الاشخاص ودموعهم تنهمر لحظة أجابتهم على السؤال.شاهد الفيديو:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. عراقيون يجيبون بالدموع على سؤال يتعلق ببلدهم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. عراقيون يجيبون بالدموع على سؤال يتعلق ببلدهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).