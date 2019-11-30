عل خلفية أحدات الناصرية والنجف.. حداد لثلاثة أيام وتنكيس للرايات في 6 محافظات

2019/11/30 | 21:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ست محافظات وسطى وجنوبية، اليوم السبت ، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد، فضلا عن اعلان الحداد الرسمي على خلفية أحداث العنف وسقوط عشرات الضحايا والجرحى في محافظتي ذي قار والنجف.وأعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، في بيان “الحداد الرسمي وتنكيس الرايات لثلاثة ايام في المحافظة حدادا على ارواح شهداء التظاهرات في العراق […]

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