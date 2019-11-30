تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد في هذه المحافظات.. تعرف عليها

2019/11/30 | 21:35 - المصدر: العهد نيوز

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اعلنت عدد من المحافظات العراقية، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الاحد حدادا على اروح الشهداء، وايضا بسبب التظاهرات وما ترافقها من احداث..

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