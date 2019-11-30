نيران الجيش السوري تكوي الارهابيين في ريف اللاذقية

2019/11/30 | 21:35 - المصدر: العهد نيوز

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كثف الجيش السوري من الضربات النارية المدفعية والصاروخية مستهدفاً مواقع التركستان الصينيين في ريف جسر الشغور عند بلدتي بلداما والشغر، وذلك بعد تعرض

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