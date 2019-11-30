2019/11/30 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

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حساب مقرب من الصدر يوجه رسالة لمتظاهري النجف: ابتعدوا عن القبور والمراقد

يتبع ...........

بغداد اليوم _ ذي قار

أوضحت دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت (30 تشرين الثاني، 2019)، أن المستشفيات في المحافظة غير مشمولة بالعطلة التي أعلنتها الحكومة المحلية.

وقالت الدائرة في بيان، إن "المستشفيات في مركز المحافظة والأقضية غير مشمولة بالعطلة

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت ست محافظات وسطى وجنوبية، السبت (30 تشرين الثاني 2019)، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد.

وأعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، في بيان "الحداد الرسمي وتنكيس الرايات لثلاثة ايام في المحافظة حدادا على ارواح شهد

بغداد اليوم-البصرة

أرسلت دائرة صحة البصرة، السبت (30 تشرين الثاني 2019) شحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية الى محافظة ذي قار، على خلفية الاحداث التي تعرضت لها المحافظة.

وتظهر الصور، شحنة كبيرة من الادوية أسهمت بها دائرة صحة البصرة، ومذخر

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