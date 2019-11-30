منتخبنا الشبابي يتاهل الى نهائيات اسيا

2019/11/30 | 21:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم المنتخب الوطني للشباب تاهله الى نهائيات آسيا بعد التعادل بثلاثة اهداف لكل منهما امام نظيره العماني ضمن منافسات الجولة الاخيرة لتصفيات اسيا الجارية في سلطنة عمان

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