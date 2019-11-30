2019/11/30 | 21:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورحملة للتبرع بالدم ينظمها ابناء ميسان لاسعاف جرحى المتظاهرين في الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/30 | 21:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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