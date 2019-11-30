2019/11/30 | 21:39 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن حادث الطعن في لندنهناك تفاصيل اخرى بخصوص تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن حادث الطعن في لندن المركز الخبري الوطني.

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