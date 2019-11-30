احباط تفجير في كركوك

2019/11/30 | 21:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت باحباط تفجير في احدى احياء مدينة كركوك المتنازع عليها.

وقال المصدر لشفق نيوز ان القوات الامنية وفرق مكافحة المفجرات ابطلوا مفعول عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب جسر حي العسكري في كركوك من دون اية اضرار.

واصيب في وقت سابق من اليوم 16 شخصا بتفجيرين في كركوك الأول حدث في منطقة دوميز، والثاني قرب ساحة لتجمع العمال.

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