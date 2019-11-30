2019/11/30 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مفوضية حقوق الانسان تعلن صدور اوامر قضائية باطلاق سراح متظاهرين بالغين واحداث

يتبع ..............





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مفوضية حقوق الانسان تعلن صدور اوامر قضائية باطلاق سراح متظاهرين بالغين واحداث) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مفوضية حقوق الانسان تعلن صدور اوامر قضائية باطلاق سراح متظاهرين بالغين واحداث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).