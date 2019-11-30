اعتقال اكثر من 20 من رؤوس الشغب في طهران

2019/11/30 | 21:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} ألقت قوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، القبض على اكثر من 20 من رؤوس الشغب في مناطق مختلفة من محافظة طهران، ومازال البعض منهم ملاحقون.

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