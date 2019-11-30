بيع أغلى سمكة في العالم بـ125 ألف درهم

2019/11/30 | 21:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} جذب مزاد خيري أقيم في دولة الإمارات، أنظار الكثيرين عندما بيعت فيه أغلى سمكة في العالم، بمبلغ 125 ألف درهم إماراتي ما يُعادل نحو 34 ألف دولار، ضمن مزاد خيري تسابق فيه أبناء البلد الخليجي لشراء الأسماك المعروضة بأسعار عالية.

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