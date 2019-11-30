الصدر يعلن موقفا حازما ممن يحرقون الممتلكات ومراقد العلماء

2019/11/30 | 21:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، براءته من المتظاهرين الذين يعمدون الى الحرق والقتل وتعريض المدنيين والمقدسات والعلماء ومراقدهم للخطر جهلا...

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