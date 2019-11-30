شيخ عموم بني حجيم في النجف: نرفض التطاول على مرقد شهيد المحراب والمساس بالرموز الدينية

2019/11/30 | 21:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف:الفرات نيوز} اعلن الشيخ رحيم العطاوة شيخ عموم بني حجيم في النجف الاشرف، رفض حرق مرقد شهيد المحراب {قدس سره} وحرف مسير التظاهرات الى الاعتداء على الرموز الدينية في المحافظة.

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