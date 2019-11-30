سائرون: لن نكتفي باستقالة عبد المهدي.. ونرفض بديلا عنه من “الاحزاب الفاشلة”

2019/11/30 | 21:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت انه لجأ الى الاستقالة تجنبا لسحب الثقة منه بغداد – وعد الشمري: عدّت قائمة سائرون، أمس السبت، استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه متأخرة، معربة عن عزمها محاسبة المتورطين باستهداف المتظاهرين بغض النظر عن المناصب، رافضة اعتماد المحاصصة مجدداً في تشكيل الحكومة الجديدة.وقال النائب عن القائمة أمجد العقابي، في حديث ...

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