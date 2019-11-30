يونس كلة - في عداء السذاجة وتبني الفكر النقدي

2019/11/30 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يونس_كلة صارت تطفو على سطح الفضاء العمومي سلوكيات تفكيرية ساذجة نابعة من موت فعل السؤال وحلحلة القضايا الإنسانية المجتمعية بشكل يليق بمجتمع الانفتاح المهول على المعلومة وتوافرها للعامة من الناس، بعد أن كانت حكرا على فئة محدودة من معتنقي الفكر النقدي والسائل بلغة سيجموند باومان، وتأثر الناشئة والشباب بنماذج شخصيات نجح فكر فضاءات التواصل الاجتماعي الزائف في تقديمها باعتبارها ممياءات يمكن أن تسوق على أنها قدو......

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