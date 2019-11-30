بالفيديو.. ضابط عراقي: مجلس ذي قار “مفخخ” وثلاث جهات تقتل المتظاهرين

2019/11/30 | 21:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعا مصوراً لضابط عراقي برتبة رائد، في أفواج الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية، كشف فيه عن وجود 5 اشخاص اطلقوا النار صوب القوات الأمنية من أعلى منزل المحافظ (المستقيل) عادل الدخيلي.وكشف الرائد خلال الفيديو، أن” مبنى مجلس محافظة ذي قار (المنحل بقرار من مجلس النواب)، مفخخ حسب […]

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