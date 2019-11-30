2019/11/30 | 22:00 - المصدر: الرياضة الان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نهاية المباراة : كأس الخليج 24 : السعودية 2 – 0 البحرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/30 | 22:00.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية المباراة : كأس الخليج 24 : السعودية 2 – 0 البحرين) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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