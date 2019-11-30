2019/11/30 | 22:02 - المصدر: pukmedia

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يتبرأ ممن يعمدون الى الحرق وتعريض المقدسات للخطر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/30 | 22:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يتبرأ ممن يعمدون الى الحرق وتعريض المقدسات للخطر ) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يتبرأ ممن يعمدون الى الحرق وتعريض المقدسات للخطر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).