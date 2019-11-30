حقوق الانسان النيابية تطالب الحكومة بإحالة منفذي مجزرة الناصرية إلى القضاء بأسرع وقت

2019/11/30 | 22:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم السبت، الحكومة بإحالة منفذي مجزرة الناصرية إلى القضاء بأسرع وقت ممكن، داعية إلى عدم السماح للمندسين والمخربين من استغلال الظروف لاستمالة التظاهر السلمي إلى العنف.

وذكر بيان للجنة تلقت "ألغد برس" نسخة منهن أنه " عقب الاحداث التي طالت اهالي محافظات الجنوب وتحديدا ذي قار والنجف الاشرف، والتي ادت الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، فان اللجنة تطالب الحكومة باحالة منفذي المجزرة الى القضاء والذين لم يتعاطوا مع تظاهرات المواطنين الاصلاحية وفق قواعد الاشتباك الخاص بحماية حقوق الانسان ومنع استخدام الذخيرة الحية في قمع التظاهرات".

وأضاف بيان اللجنة " نؤكد مرة اخرى بان المتظاهر السلمي قد خرج لإصلاح العملية السياسية، وعليهم تتوقف مسؤولية الحفاظ على سلمية التظاهرات، وعدم السماح للمخربين او المندسين من استغلال الظروف لاستمالة التظاهر السلمي الى عنف يحرق الاخضر واليابس".

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