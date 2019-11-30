امجد عطوان قد يغيب عن نصف نهائي خليجي ٢٤

2019/11/30 | 22:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

قد يغيب لاعب منتخبنا الوطني امجد عطوان عن نصف نهائي خليجي ٢٤.

وقال مصدر في بعثة المنتخب الوطني لـ "الغد برس" ان "عطوان قد يغيب بسبب تعرضه لتمزق بالعضلة الخلفي

وبين ان "الطاقم الطبي يحاولون تجهيز اللاعب للمباراة وهناك امل في التحاقه بمباراة نصف النهائي"٠

وزاد ان "اشتراك اللاعب مع الشرطة وبعدها في لقائي قطر والامارات سبب اجهاد عال للاعب الذي تعرض للأصابة"٠

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